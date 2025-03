Bộ Công an cử 25 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ Myanmar sau trận động đất lịch sử

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào ngày 28/3 - một trong những trận động đất lớn nhất từng làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này trong thế kỷ qua - ngày 30/3, Bộ Công an cho biết sẽ cử đoàn cứu nạn cứu hộ sang Myanmar khắc phục hậu quả.

Theo Bộ Công an, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam gồm 25 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, làm Trưởng đoàn; 2 cán bộ đối ngoại và phiên dịch, một bác sĩ, 22 cán bộ chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ và các phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.

Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay.