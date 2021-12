Bố con Trường Giang tám chuyện cuối năm, giọng ái nữ cực yêu

Your browser does not support the video tag.

Trường Giang trò chuyện cùng ái nữ.

Trong clip, Trường Giang hỏi gì thì con gái đáp nấy, vô cùng ngoan ngoãn. Destiny khiến người xem "tan chảy" với những câu nói hồn nhiên, dễ thương, chất giọng lanh lảnh cực yêu.

"Con ăn cơm rồi"; "Mẹ Bi đi làm rồi"; "Con ăn cơm với cá"; "Ny đi học bài đây"..., những câu nói của Destiny qua facetime.