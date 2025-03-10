Bỏ chức danh trợ giảng, giảng viên đại học không còn phân hạng

Dự thảo thông tư mới bỏ chức danh trợ giảng (hạng III, mã số V.07.01.23). Theo Bộ GD-ĐT, điều chỉnh này xuất phát từ dự thảo Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định trợ giảng chỉ là người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giảng dạy, không còn được xếp thành một chức danh viên chức giảng dạy.

Ngoài ra, dự thảo cũng thay đổi cách gọi các chức danh nghề nghiệp của giảng viên: Thay vì phân hạng như trước đây (giảng viên hạng III, giảng viên chính hạng II, giảng viên cao cấp hạng I), nay sẽ chỉ còn các tên gọi giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp.

Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Nhà giáo và Luật Viên chức (sửa đổi).

Theo dự thảo thông tư mới, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng cơ bản giữ nguyên như trước, chỉ có một điểm thay đổi: Thay vì yêu cầu “có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên”, nay quy định là “có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên”.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ