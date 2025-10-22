Bố chồng 'quyền lực' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây sốt với lời nhắn gửi trong lễ đón dâu

VB (Tổng hợp) - 22/10/2025 11:31

Phát biểu của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đồng thời là bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - đang thu hút sự chú ý và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Sáng 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương chính thức nên duyên vợ chồng. Lễ đón dâu diễn ra từ 6h30 tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Theo kế hoạch, đoàn nhà trai đưa cô dâu về Quảng Trị trong chiều cùng ngày và tiệc cưới sẽ được tổ chức vào buổi tối.

Trong ngày trọng đại của con trai, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - xuất hiện với phong thái điềm đạm, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ông phát biểu trong lễ đón dâu: "Hôm nay gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi.

Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".

Bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Những lời chia sẻ của ông Nguyễn Viết Hải thể hiện sự trân trọng và chân thành mà gia đình nhà trai gửi tới nhà gái.﻿

Ảnh, clip: Linh Lê Chí﻿