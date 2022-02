Bố chồng nổ súng bắn con dâu rồi tự sát

Một người dân tại đây cho biết, trước đó hai ngày, ông Thắng uống rượu, có xô xát với con dâu và cháu nội (khoảng 3 tuổi). Sau đó, ông Thắng bị Công an xã mời đến trụ sở làm việc.



Hiện trường vụ bố chồng dùng súng tự chế bắn con dâu rồi tự sát tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh. Hoàng Chiến

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thanh Vận, Công an huyện Chợ Mới đã phong tỏa hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MT (t/h)