Bố chồng bán 3 căn nhà trả nợ cho con dâu, ai ngờ 'ăn' cú lừa đắng ngắt

Tại đồn công an, vợ chồng anh Jin cãi nhau ầm ĩ để kiện tụng số tiền 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 10,3 tỷ đồng), thông tin từ trang 163.

Nhưng giờ đây, họ lại rơi vào cảnh khốn khổ, phải đi thuê nhà bằng tiền trợ cấp lương hưu của bố mẹ anh. Tất cả là do người vợ hai mà anh đã cưới 4 năm trước.

Cảm thấy có điều bất ổn, anh Jin đã tìm đến bệnh viện có ghi trong giấy khai sinh để hỏi thăm tình trạng của đứa bé. Nhưng bệnh viện cho biết, đó là giấy khai sinh giả.

Để làm rõ mọi chuyện, anh Jin gọi điện cho vợ và Dun trả lời rằng mình đã tiêu hết số tiền 3 triệu Nhân dân tệ dùng để mua nhà rồi cúp máy. Sau đó, anh Jin liên lạc lại nhưng Dun không trả lời.

Bố mẹ chồng không ngờ bị sập bẫy con dâu

Ngày 16/11/2023, gia đình anh Jin thuê luật sư đến đồn công an để trình báo vụ việc vì nghi ngờ cô Dun lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dun sau đó được công an triệu tập điều tra.

Đối mặt với công an, Dun thừa nhận số tiền 3 triệu Nhân dân tệ thực sự đã được chuyển vào tài khoản của mình. Ngoài mục đích sử dụng để trả món nợ cờ bạc, số còn lại, Dun tố cáo chồng cũng ăn chia số tiền đó.

Liên quan đến vấn đề giấy khai sinh, Dun nói rằng con bị sinh non và mất do thiếu oxy. Giấy khai sinh giả cũng là do chồng cô làm để lừa bố mẹ đẻ.

Trước lời khai của vợ, anh Jin kiên quyết phủ nhận. Hai bên tranh cãi nảy lửa khiến công an phải vào cuộc điều tra.

