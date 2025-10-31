Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả do Bão số 12 và mưa, lũ sau bão

" Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo các giải pháp ứng phó thiên tai và thường xuyên có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng" - thông báo của Bộ Chính trị nêu rõ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do Bão số 12 và mưa, lũ. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ… trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do bão lụt gây ra.

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra, nhất là công tác hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị ngập nặng, khu vực miền núi bị cô lập do sạt lở đường sá.

Qua đó, sớm ổn định tình hình, khôi phục các công trình dân sinh cấp thiết để người dân trở lại đời sống bình thường; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, lương thực, thuốc men, chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương.

Song song đó là bảo đảm các điều kiện vệ sinh, an toàn về trường, lớp để học sinh sớm trở lại trường tiếp tục học tập ngay sau khi nước rút.

Bộ Chính trị yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức rà soát, đánh giá công tác dự báo tình hình và phòng, chống thiên tai trong thời gian gần đây, đề ra phương án căn cơ phòng, chống bão, lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.