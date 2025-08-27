Bộ Chính trị nêu mục tiêu phát triển 3-5 đại học tinh hoa đẳng cấp quốc tế

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

Nghị quyết nêu rõ, cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng.

Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá. Cơ hội tiếp cận giáo dục còn thấp; có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền, nhóm đối tượng. Đội ngũ nhà giáo, điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp ở nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu.

Bậc giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát triển manh mún, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, nhất là ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm. Cạnh đó, hiện tượng tiêu cực, bệnh hình thức trong giáo dục còn phổ biến.

Bộ Chính trị nhìn nhận nguyên nhân chủ yếu là do chưa nhận thức và thực hiện đầy đủ, quyết liệt quan điểm về giáo dục và đào tạo là "quốc sách hàng đầu", là "sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân".

Tư duy về quản lý và phát triển giáo dục chậm đổi mới, quan niệm về tự chủ và xã hội hóa giáo dục chưa phù hợp; nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn thấp, chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, cơ chế tài chính thiếu bền vững; chế độ, chính sách đối với nhà giáo còn bất cập.

Trong bối cảnh thế giới có những thay đổi toàn diện, đặc biệt công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền giáo dục, mỗi quốc gia đều phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho hệ thống giáo dục trong tương lai.

Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, yêu cầu xây dựng con người, xây dựng nguồn nhân lực đặt ra rất quan trọng và cấp bách, đòi hỏi phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ Chính trị đề ra mục tiêu năm 2045, giáo dục Việt Nam thuộc top 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Ảnh: PHẠM ANH

Giáo dục Việt Nam sẽ thuộc nhóm 20 thế giới vào năm 2045