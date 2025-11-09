Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá cao dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu, khoa học đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung dự thảo văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.