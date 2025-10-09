Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đều cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Chính phủ, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.