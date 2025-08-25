Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương án nhân sự Quân đội tham gia Trung ương

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tập thể Bộ Chính trị hôm nay làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân ủy Trung ương) thực sự mẫu mực, tiêu biểu để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân đạt kết quả rất tốt.

Cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.