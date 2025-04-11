Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa 13, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.