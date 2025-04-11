Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

04/11/2025 09:16

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa 13, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. 

hoai-lam.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài.

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

hoai-lam-3.jpg

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, có bằng thạc sĩ, cử nhân Luật. Bà là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng các khóa: 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bà Hoài từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Hà Nam (cũ).

Tháng 3/2009 đến tháng 3/2011, bà giữ chức Phó chủ tịch thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 1/2023, bà đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 (2/2021), bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư. Hai tháng sau, bà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tháng 5/2024, tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Bộ Chính trị.

Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10 vừa qua, bà tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

