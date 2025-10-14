Bộ Chính trị chỉ định 6 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Các quyết định được công bố tại phiên khai mạc chính thức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 14-10.

Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC Đại hội.

Cùng đó, chỉ định ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.