Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Đánh giá, sử dụng cán bộ công tâm, 'có vào, có ra'

Kết luận nêu, tại phiên họp ngày 3/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý 3.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong quý 4, tập trung những nội dung trọng tâm sau:

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai ngay nghị quyết, chương trình hành động của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.