Bố cáo giải thể Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 11A Sông Đà, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Số Giấy phép: 3429/GP-CHK cấp ngày 24/07/2017 tại Cục Hàng không Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp: 0310981592
Tên Hãng hàng không: LAO AIRLINES
Địa chỉ: Đường Pangkham Bang Xieengnhung, Quận Chanthabuly, Thủ đô Viêng-chăn, Lào.
Người đứng đầu Văn phòng bán vé: Chintanaphone Xayasane
Quốc tịch: Lào
Số Hộ chiếu: P1803606 do Bộ Ngoại giao Lào cấp ngày 08/08/2016 tại Lào.
Ngày giải thể: 02/02/2023.
Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả và không tìm kiếm được cơ hội kinh doanh.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bố cáo, yêu cầu các đơn vị/cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề liên quan.