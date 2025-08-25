Bố cáo giải thể Văn phòng bán vé Lao Airlines tại TP. Hồ Chí Minh

Số Hộ chiếu: P1803606 do Bộ Ngoại giao Lào cấp ngày 08/08/2016 tại Lào.

Ngày giải thể: 02/02/2023.

Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả và không tìm kiếm được cơ hội kinh doanh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bố cáo, yêu cầu các đơn vị/cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề liên quan.