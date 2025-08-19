Bố bỏ con giữa quốc lộ nắng gắt, nói câu lạnh lùng gây phẫn nộ mạng xã hội

Trong clip, trên con đường vắng bóng nhà cửa, xe cộ lao vun vút. Từ làn trong, cậu bé vừa khóc vừa lao ra chặn xe. Một nhóm phượt thủ đi ngang lập tức phanh gấp, chạy sang giữ em lại. Chỉ vài giây chậm trễ, tai nạn thảm khốc có thể đã xảy ra.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rúng động trước đoạn video do tài khoản Tiểu Dương đăng tải. Trên một đoạn quốc lộ ở Tân Cương, giữa cái nắng 40°C, một bé trai bị chính cha ruột bỏ lại giữa đường, mặc kệ nguy hiểm rình rập.

Ban đầu, ai cũng nghĩ bé đi lạc. Nhưng lời thú nhận “con đánh nhau với anh nên bố bỏ con lại, không cho đi nữa”, khiến tất cả sững sờ. Bé trai cho biết nhà mình ở Chiết Giang. Em ý thức rõ quãng đường xa xôi từ quê đến Tân Cương.

Nhờ trí nhớ tốt, em đọc được số điện thoại của cha. Thế nhưng, khi liên hệ được, người cha lạnh lùng đáp: “Tôi biết rồi, mẹ nó đang đi bộ quay lại đón”. Không một lời hỏi han hay lo lắng, bất chấp việc con trai vừa suýt bị xe tông.

Người mẹ phải đi bộ hàng cây số dưới cái nóng 40°C để đón con. Nhưng chờ mãi, nhóm phượt và cảnh sát tuần tra vẫn không thấy bà đến. Cuối cùng, cảnh sát đưa cậu bé về đoàn tụ cùng gia đình.