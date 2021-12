Bố bé gái 8 tuổi về nhà cha mẹ ruột, dội nước khi dân đến viếng

Dân mạng mang hoa, nến đến trước cửa nhà ông bà nội bé thắp hương liền bị dội nước

Các cư dân mạng đã chuẩn bị hương hoa, nến, bánh kẹo và di ảnh cháu bé bày ra trước cửa nhà ông bà nội của bé. Tuy nhiên, sau đó người trong gia đình bố bé đã dội nước xuống dưới khu vực thắp nến.



Đến sáng nay, tất cả các vật dụng như nến, nhang, di ảnh của cháu V.A mà người dân để lại trước nhà anh Th. đã được dọn dẹp.

Qua quan sát, khu vực này chủ yếu là cửa hàng kinh doanh đóng cửa buổi tối nên hàng xóm không ai nắm được thông tin.

Căn nhà của ông bà nội bé. Ảnh Trí Thức Trẻ

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời báo Trí Thức Trẻ, trưởng Công an phường Đa Kao (quận 1) cho biết đã nhận được thông tin trên.



"Tối 29/12, chúng tôi đã nhận được tin báo từ gia đình anh Th. về việc có nhóm người đến trước cửa nhà đặt nến, hoa tưởng niệm. Theo tôi được biết, anh Th. đã về nhà được vài ngày do anh ấy có hộ khẩu tại đây.



Sau đó, chúng tôi đã cử người xuống nhưng nhóm người đã bỏ về. Họ không có đe dọa, hăm he mà chỉ thể hiện sự tiếc thương rồi rời đi.



Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, ai làm sai thì sẽ bị pháp luật xử lý. Chúng tôi nghĩ thể hiện sự tưởng niệm bằng cách này là không nên. Thứ nhất, cơ quan công an đang điều tra để làm rõ sự việc theo đúng quy trình.



Thứ hai, việc tưởng niệm bằng cách này dễ gây xô xát, lời qua tiếng lại với chủ nhà, dẫn đến tình trạng mất an ninh - trật tự công cộng. Tôi nghĩ mọi người cần tỉnh táo để tránh bị kích động, lợi dụng", lãnh đạo công an phường Đa Kao chia sẻ với tờ báo trên.



Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng khẳng định nếu có tình trạng xô xát xảy ra, cơ quan công an sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.



Liên hệ với chủ tịch UBND phường Đa Kao, ông Đỗ Hữu Cường cho biết: "Nếu có tình trạng mất an ninh, trật tự trên địa bàn, phường sẽ phối hợp với phía công an để giải quyết".