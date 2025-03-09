Bố bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm tại Quảng trường Ba Đình: 'Tôi khóc vì tự hào'

Do lượng người đổ về Ba Đình đông đúc và ca sĩ Mỹ Tâm phải di chuyển gấp về Ninh Bình, bé Thủy Tiên không kịp về cùng. Bé được ca sĩ Phương Mỹ Chi hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực tập trung, đến chiều 15h cùng ngày mới trở về nhà cùng bố.

Trong quá trình tập trung chờ biểu diễn, anh Bạo cho biết Mỹ Tâm nhiều lần khen bé “xinh và đáng yêu”, còn các nghệ sĩ khác như ca sĩ Anh Tú, Hòa Minzy… cũng dành lời khen ngợi. Sau sự kiện, gia đình dự định tặng con một món đồ chơi nhỏ, phù hợp với lứa tuổi như phần thưởng tinh thần.

Sau những giây phút hãnh diện trên tại Đại lễ cùng 80 nghệ sĩ, bé Thủy Tiên sẽ nghỉ ngơi đến hết ngày 5/9 trước khi quay lại trường học. Với gia đình, khoảnh khắc con gái đứng cạnh Mỹ Tâm hát giữa Quảng trường Ba Đình sẽ mãi là niềm tự hào khó quên.

Bé Hà Thủy Tiên, 7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội), là giọng ca nhí duy nhất được chọn song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tên ở nhà là Dâu, quê gốc Quốc Oai, em vượt qua hàng trăm thí sinh nhờ chất giọng trong trẻo, gương mặt sáng và sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi. Gia đình luôn đồng hành trong những buổi tập luyện vất vả, còn Mỹ Tâm trực tiếp hướng dẫn để bé giữ được nụ cười rạng rỡ trên sân khấu.

Thủy Tiên được gia đình đầu tư theo nghệ thuật. Ảnh: NVCC.

Chị Lê Kim Oanh, mẹ bé Thủy Tiên cho hay con đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, được đào tạo bài bản từ năm 3 tuổi và từng tham gia nhiều chương trình lớn, để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Với gia đình, khoảnh khắc con gái đứng trên sân khấu Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại là kỷ niệm “trong mơ cũng không dám nghĩ tới”.