Bộ ba xe siêu sang Rolls-Royce trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hà Nội tụ họp

Khoảng 2 năm gần đây, ngày càng ít các buổi tụ họp về siêu xe của đại gia Hà Nội. Điều này một phần do số lượng siêu xe giảm đáng kể và tập trung nhiều hơn ở khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, lượng xe sang không giảm mà còn tăng khi một số đại gia mạnh tay mua thêm những chiếc Rolls-Royce trị giá hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, trên góc phố Lê Phụng Hiểu sầm uất - nơi được mệnh danh là “thánh địa siêu xe” của Hà Nội - bỗng xuất hiện tới ba chiếc Rolls-Royce khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, tổng giá trị dàn xe này lên tới hơn 100 tỷ đồng, bao gồm một chiếc Rolls-Royce Ghost và hai chiếc Rolls-Royce Cullinan.

Đặc biệt nhất là chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 màu xanh dương cực hiếm tại Việt Nam. Giá lăn bánh của chiếc xe này ở mức hơn 40 tỷ đồng, mang biển số Hà Nội. Tuy giá bán rẻ hơn Phantom VIII từ 10-20 tỷ đồng nhưng số lượng xe đến nay vẫn ít hơn mẫu xe “đàn anh”.