Bộ ba sedan 'hot' nhất Việt Nam không ngừng giảm giá

Bước vào quý cuối của năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá ở nhiều phân khúc. Trong đó, nhóm xe sedan hạng B đang có ưu đãi ở tất cả mẫu xe góp mặt trong phân khúc.

Đi đầu trong cuộc đua vẫn là ba cái tên Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Trong đó, hai mẫu xe Nhật Bản được hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Chính sách này đã được duy trì vài tháng nay giúp cho Vios được giảm giá khoảng 46-54 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu xe Toyota được đưa xuống còn 412-491 triệu đồng. Mức giá này thậm chí đang ngang ngửa một số xe hạng A như Kia Morning mới (niêm yết 439-469 triệu đồng) hay Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng).

Với Honda City, mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ hãng tương đương mức giảm 50-57 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe có thể được giảm xuống còn 449-510 triệu đồng. Dù vẫn cao hơn so với đối thủ Vios nhưng Honda City lại có ưu thế ở gói công nghệ trợ lái ADAS được trang bị tiêu chuẩn từ bản thấp.