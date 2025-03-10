Bộ ảnh 'Serendipity': Ván cờ tuổi trẻ qua lăng kính nghệ thuật ‏

Bộ ảnh “Serendipity” được công bố vào cuối tháng 9 là điểm nhấn truyền thông trước thềm đêm nhạc của Welcome to AJC 2025 - Kỳ Hành Kỳ Duyên. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài đăng đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, khẳng định sức lan tỏa và giá trị mà sản phẩm này mang lại. Thông điệp xuyên suốt của bộ ảnh: “Cuộc sống đại học như một ván cờ, nơi bất kỳ nước đi nào cũng có thể mở ra điều bất ngờ” được đánh giá vừa gần gũi, vừa sáng tạo.

Bộ ảnh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ đến từ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên nói riêng và cộng đồng sinh viên nói chung.

Ý tưởng “Serendipity” khởi nguồn từ hình ảnh trò chơi Boardgame, ẩn dụ cho hành trình 4 năm đại học của tân sinh viên khoá 45 (K45). Mỗi lượt tung xúc xắc tượng trưng cho sự bất định của tương lai: khi thì mở ra cơ hội, lúc lại đặt ra thử thách. Nhưng trên bàn cờ ấy, không ai phải đi một mình. Chính tinh thần đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ lẫn nhau đã làm nên ý nghĩa sâu sắc của bộ ảnh, gắn liền với thông điệp kết nối của Welcome to AJC 2025.