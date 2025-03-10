Bộ ảnh 'Serendipity': Ván cờ tuổi trẻ qua lăng kính nghệ thuật ‏

Ra mắt trong khuôn khổ sự kiện chào tân sinh viên “Welcome to AJC 2025 - Kỳ Hành Kỳ Duyên”, bộ ảnh truyền thông “Serendipity” tái hiện hành trình 4 năm đại học với những bất ngờ, thử thách và khoảnh khắc trưởng thành.‏

Bộ ảnh “Serendipity” được công bố vào cuối tháng 9 là điểm nhấn truyền thông trước thềm đêm nhạc của Welcome to AJC 2025 - Kỳ Hành Kỳ Duyên. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài đăng đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, khẳng định sức lan tỏa và giá trị mà sản phẩm này mang lại. Thông điệp xuyên suốt của bộ ảnh: “Cuộc sống đại học như một ván cờ, nơi bất kỳ nước đi nào cũng có thể mở ra điều bất ngờ” được đánh giá vừa gần gũi, vừa sáng tạo.

anh-1.jpg
Bộ ảnh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ đến từ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên nói riêng và cộng đồng sinh viên nói chung.

Ý tưởng “Serendipity” khởi nguồn từ hình ảnh trò chơi Boardgame, ẩn dụ cho hành trình 4 năm đại học của tân sinh viên khoá 45 (K45). Mỗi lượt tung xúc xắc tượng trưng cho sự bất định của tương lai: khi thì mở ra cơ hội, lúc lại đặt ra thử thách. Nhưng trên bàn cờ ấy, không ai phải đi một mình. Chính tinh thần đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ lẫn nhau đã làm nên ý nghĩa sâu sắc của bộ ảnh, gắn liền với thông điệp kết nối của Welcome to AJC 2025.

anh-2.jpg
“Serendipity” mang một phong cách độc đáo và thu hút người xem bằng gam màu tươi sáng.

Các khung hình trong bộ ảnh được xây dựng thành từng “chương” kể chuyện. Từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng chuyển giao giữa đồng phục học sinh và trang phục sinh viên đến cảnh tung xúc xắc mở màn hành trình mới. Sau đó là hình ảnh leo thang tượng trưng cho những bước tiến nhỏ, đối lập với “hố đen” của sự tự ti và khó khăn. Cao trào của bộ ảnh là khi các nhân vật nắm tay nhau vượt qua trở ngại, rồi cùng hội tụ ở ô “về đích” - một khung cảnh rực rỡ, tự tin và tràn đầy khí thế cho hành trình trưởng thành mới.

anh-3.jpg
Bước qua cánh cổng quen thuộc để khép lại 12 năm học trò, tân sinh viên bắt đầu hành trình mới mang theo bao ước mơ và hoài bão.
anh-4.jpg
Cú tung xúc xắc mở màn ván cờ tuổi trẻ đánh dấu bước đi đầu tiên của tân sinh viên trên chặng đường mới.

Trang phục và đạo cụ cũng được lựa chọn có chủ đích. Đồng phục học sinh gợi nhớ 12 năm đèn sách, trong khi trang phục năng động thể hiện tinh thần tuổi trẻ. Chiếc cờ hoa tiêu cũng khẳng định khát vọng dẫn đường, còn nấc thang và bục trắng là biểu tượng cho nỗ lực vươn lên. Tất cả hòa quyện trong bảng màu tươi sáng, ấm áp, gợi cảm giác mơ mộng và đầy hứng khởi - đúng với tinh thần “tươi trẻ” mà Ban Tổ chức định hướng.

anh-5.jpg
Mỗi nấc thang là một trải nghiệm mới góp phần làm nên bức tranh rực rỡ của tuổi trẻ.
anh-6.jpg
Hố đen trên bàn cờ như khoảng lặng bất ngờ trong hành trình tuổi trẻ buộc người chơi phải đối diện.
anh-7.jpg
Trên hành trình ấy, những người bạn đồng hành sẽ luôn hiện diện, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
anh-8.jpg
Khoảnh khắc hội tụ ở ô “về đích” cũng là lúc các tân sinh viên đã thêm phần vững vàng và trưởng thành hơn.

Trong quá trình thực hiện, đội ngũ sản xuất đã làm việc liên tục nhiều giờ tại studio, từ khâu chuẩn bị bối cảnh đến việc chăm chút cho từng khung hình. Bạn Ngô Ngọc Trâm Anh - Trưởng Đội Ảnh chia sẻ: “Mình mong rằng qua bộ ảnh này, các bạn tân sinh viên K45 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẻ cảm thấy hào hứng và tin tưởng hơn vào con đường 4 năm đại học phía trước. Mong rằng các bạn ấy cũng sẽ tình cờ gặp được tri kỉ của mình để cùng nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau tiến về đích”.

anh-9.jpg
Các thành viên của đội ngũ thực hiện đều làm việc với một tâm thế nghiêm túc và chỉn chu, mong muốn đem đến cho công chúng những khung hình chất lượng nhất.

“Serendipity” đã vượt qua vai trò của một bộ ảnh truyền thông đơn thuần. Đây là lời chào đón đầy cảm xúc mà Welcome to AJC 2025 - Kỳ Hành Kỳ Duyên gửi tới tân sinh viên K45, khẳng định rằng hành trình đại học có thể nhiều bất ngờ, nhưng chính những điều tình cờ ấy sẽ trở thành mảnh ghép đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.

