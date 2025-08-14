Bộ ảnh nóng nhất lúc này của Taylor Swift

Ngày 14/8, Taylor Swift công bố ảnh bìa và bộ ảnh quảng bá cho album phòng thu thứ 12 được mong đợi nhất năm The Life of a Showgirl. Toàn bộ trang phục do cộng sự lâu năm Joseph Cassell Falconer phối, mang phong cách gợi nhớ đến những sân khấu cabaret sang trọng.

Dưới ống kính của hai nhiếp ảnh gia thời trang Mert Alas và Marcus Piggott, bìa album ghi lại khoảnh khắc Taylor Swift nửa người chìm dưới nước, khoác trên mình chiếc váy đính pha lê lấp lánh, kết hợp vòng tay cùng tông, trong đó có vòng kim cương của Zydo Italy. Ảnh bìa mang sắc xanh ngọc và cam, hai gam màu mà nữ ca sĩ đã dùng để “nhá hàng” cho kỷ nguyên âm nhạc mới.