Bộ ảnh 'Nhị vàng bông trắng lá xanh': Khi vẻ đẹp bản lĩnh được đánh thức từ sức mạnh nội tại‏

Tiếp nối chuỗi sự kiện đồng hành, bộ ảnh viral “Nhị vàng bông trắng lá xanh” chính thức lên sóng. Lấy hình tượng đóa sen làm chủ đề xuyên suốt, bộ ảnh mang đến góc nhìn đầy nghệ thuật, khắc họa hành trình trưởng thành và đánh thức nội tâm của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại.
Sự thay đổi ấy được thể hiện qua từng bộ phận của đóa sen, phản chiếu quá trình vươn dậy và tự khẳng định của mỗi con người. Thân sen gầy guộc vươn lên khỏi lớp bùn sâu gợi cho sức sống bền bỉ. Trong khi đó, lá sen dang rộng đón nắng mưa lại biểu trưng cho sự thức tỉnh và khát vọng trưởng thành.
Khi cánh sen hé nở, vẻ đẹp thuần khiết bên trong nó được đánh thức, tựa như con người khi tìm thấy nguồn sức mạnh và giá trị tiềm ẩn của mình. Họ nhận ra vẻ đẹp đích thực không nằm ở ngoại hình, mà ở bản lĩnh và sức sống nội tại.
Nhị sen là điểm kết tinh của toàn bộ hành trình. Hình ảnh ấy tượng trưng cho khoảnh khắc mỗi cá nhân đã tìm thấy sự bình yên trong chính mình, tự tin sống đúng bản ngã mà không cần sự công nhận từ bên ngoài.
Bộ ảnh “Nhị vàng bông trắng lá xanh” không chỉ là lời động viên ý nghĩa dành các tân sinh viên K45 mà còn là lời khẳng định thông điệp cốt lõi của chương trình: Vẻ đẹp đích thực được tạo nên khi con người dám đối mặt với khó khăn, vượt qua giới hạn và bứt phá khỏi ràng buộc để tiến bước mạnh mẽ và tự do tỏa sáng.
Với sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ ảnh "Nhị vàng trông trắng lá xanh", chương trình "FPS 2025 - Sen’s Resonance" đang dần đi tới những chặng cuối cùng. Đặc biệt, đêm đại nhạc hội vào ngày 24/10 sắp tới hứa hẹn sẽ mang tới những phút giây bùng nổ, mãn nhãn cho các bạn tân sinh viên.
Hương Ly - BTC FPS 2025 (tổng hợp)