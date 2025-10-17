Bộ ảnh 'Nhị vàng bông trắng lá xanh': Khi vẻ đẹp bản lĩnh được đánh thức từ sức mạnh nội tại‏

17/10/2025 10:15

Bộ ảnh “Nhị vàng bông trắng lá xanh” thuộc sự kiện “FPS 2025 - Sen’s Resonance” vừa ra mắt đã gây ấn tượng mạnh mẽ với thông điệp tôn vinh nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định bản lĩnh và vẻ đẹp của con người.‏

‏Tiếp nối chuỗi sự kiện đồng hành, bộ ảnh viral “Nhị vàng bông trắng lá xanh” chính thức lên sóng.‏‏ ‏‏Lấy hình tượng đóa sen làm chủ đề xuyên suốt, bộ ảnh mang đến góc nhìn đầy nghệ thuật, khắc họa hành trình trưởng thành và đánh thức nội tâm của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại. ‏

‏Sự thay đổi ấy được thể hiện qua từng bộ phận của đóa sen, phản chiếu quá trình vươn dậy và tự khẳng định của mỗi con người. Thân sen gầy guộc vươn lên khỏi lớp bùn sâu gợi cho sức sống bền bỉ. Trong khi đó, lá sen dang rộng đón nắng mưa lại biểu trưng cho sự thức tỉnh và khát vọng trưởng thành.‏

anh-1.jpg
Trước khi bung nở giữa ban mai, mỗi đóa sen như con người trong nghịch cảnh đều phải đi qua muôn vàn gian khó để trưởng thành. Ảnh: Đào Đức
anh-2.jpg
Giữa môi trường sống khắc nghiệt, sen vẫn âm thầm gom nắng, chắt sương chờ ngày được nở rộ. Ảnh: Đào Đức
anh-3.jpg
Lá sen vươn lên che chở cho hoa, biểu trưng cho sự bền bỉ và lòng kiên trì thầm lặng giữa dòng đời. Ảnh: Đào Đức

‏Khi cánh sen hé nở, vẻ đẹp thuần khiết bên trong nó được đánh thức, tựa như con người khi tìm thấy nguồn sức mạnh và giá trị tiềm ẩn của mình. Họ nhận ra vẻ đẹp đích thực không nằm ở ngoại hình, mà ở bản lĩnh và sức sống nội tại.‏

anh-4(3).jpg
Giữa không gian yên ả, đài sen lặng lẽ hiện diện như hiện thân cho sự tự chủ, là kết quả cho hành trình bền bỉ đi qua bao biến chuyển. Ảnh: Đào Đức
anh-5.jpg
Cánh sen mở ra, hé lộ sự thuần khiết, gợi hành trình con người tìm về chính mình giữa ánh sáng cuộc đời. Ảnh: Đào Đức

‏Nhị sen là điểm kết tinh của toàn bộ hành trình. Hình ảnh ấy tượng trưng cho khoảnh khắc mỗi cá nhân đã tìm thấy sự bình yên trong chính mình, tự tin sống đúng bản ngã mà không cần sự công nhận từ bên ngoài.‏

anh-6.jpg
Sự xuất hiện của nhị sen đánh dấu sự hoàn thiện trong quá trình phát triển, ẩn dụ cho khoảnh khắc con người tự tin làm chủ vận mệnh của mình. Ảnh: Đào Đức

‏Bộ ảnh “Nhị vàng bông trắng lá xanh” không chỉ là lời động viên ý nghĩa dành các tân sinh viên K45 mà còn là lời khẳng định thông điệp cốt lõi của chương trình: Vẻ đẹp đích thực được tạo nên khi con người dám đối mặt với khó khăn, vượt qua giới hạn và bứt phá khỏi ràng buộc để tiến bước mạnh mẽ và tự do tỏa sáng.‏

‏Với sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ ảnh "Nhị vàng trông trắng lá xanh", chương trình "FPS 2025 - Sen’s Resonance" đang dần đi tới những chặng cuối cùng. Đặc biệt, đêm đại nhạc hội vào ngày 24/10 sắp tới hứa hẹn sẽ mang tới những phút giây bùng nổ, mãn nhãn cho các bạn tân sinh viên.‏

‏Hương Ly - BTC FPS 2025‏ (tổng hợp)

Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Ảnh
            Bộ ảnh 'Nhị vàng bông trắng lá xanh': Khi vẻ đẹp bản lĩnh được đánh thức từ sức mạnh nội tại‏
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO