Bộ ảnh 'Nhị vàng bông trắng lá xanh': Khi vẻ đẹp bản lĩnh được đánh thức từ sức mạnh nội tại‏

‏Tiếp nối chuỗi sự kiện đồng hành, bộ ảnh viral “Nhị vàng bông trắng lá xanh” chính thức lên sóng.‏‏ ‏‏Lấy hình tượng đóa sen làm chủ đề xuyên suốt, bộ ảnh mang đến góc nhìn đầy nghệ thuật, khắc họa hành trình trưởng thành và đánh thức nội tâm của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại. ‏

‏Sự thay đổi ấy được thể hiện qua từng bộ phận của đóa sen, phản chiếu quá trình vươn dậy và tự khẳng định của mỗi con người. Thân sen gầy guộc vươn lên khỏi lớp bùn sâu gợi cho sức sống bền bỉ. Trong khi đó, lá sen dang rộng đón nắng mưa lại biểu trưng cho sự thức tỉnh và khát vọng trưởng thành.‏