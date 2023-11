Bộ ảnh hiếm về đám cưới 'quý tộc Hà Nội' trong thế kỷ trước: C̼h̼o̼á̼n̼g̼ nhất là dàn siêu xe 'k̼h̼ủ̼n̼g̼' _ Lối Cũ

Ông nhà tôi là Nguyễn Đức Chiểu, con trai chủ tiệm may Adam nổi tiếng, giờ là số 19 Tràng Tiền đấy. Mẹ ông m̼ấ̼t̼ sớm, chỉ còn bố thôi. Hồi ấy ông thích tôi lắm, ngày Tết đến nhà tôi chơi thì tôi bận đi với “người yêu”. Ra bờ Hồ vô tình 3 người gặp mặt, tôi “bơ” ông ấy luôn. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải lên xe hoa. Trước lúc cưới tôi nói thẳng với ông Chiểu là tôi không yêu ông, nhưng ông chỉ cười hiền.

Lật giở từng tấm ảnh cũ được lưu giữ rất cẩn thận, bà An vuốt ve chúng như muốn chạm vào những mảnh ký ức còn nguyên vẹn từ hơn 60 năm trước. “Năm 20 tuổi, khi ấy tôi vẫn đương thì xuân sắc. Tôi bán vải ở chợ Nam, nhà có máy dệt, chuyên dệt quần áo chở vào trong Nam bán. Bố mẹ tôi giáo dục các con rất nghiêm khắc, theo nề nếp phong kiến, nhưng chuyện tình cảm thì tôi rất cởi mở. Tôi sống cũng thoáng, hay đi chơi với bạn bè, ăn mặc mốt thời đại lắm. Nhưng 9h tối không có mặt ở nhà là bố đã chờ sẵn để đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.

Người ta bảo “Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài / Gái Đinh, Nhâm, Quý qua hai lần đò”, con gái Nhâm Thân l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼. Nhưng với bà An thì khác, đi gần hết cuộc đời, nhìn lại năm tháng đã qua, bà thấy mình có cuộc sống rất sung sướng bình yên, đường tình duyên thì êm đềm hạnh phúc. Đặc biệt, chuyện tình yêu của bà với người chồng q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ rất l̼y̼ ̼k̼ỳ̼ và chan chứa kỉ niệm.

Bà Nguyễn Thị An (sinh năm 1932) là con gái lớn trong gia đình có 6 người con. Trên bà còn 2 anh trai, và sau là 3 cô em gái. Gia đình bà khi xưa cũng thuộc dạng giàu có, làm ăn lớn, có tiếng tại phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến), con phố chuyên bán dao kéo tại thành Thăng Long.

Ngày rước tôi về, ông và bạn bè lái một hàng xe xịn đến trước cửa, tiệc cưới thì đặt ở khách sạn to nhất nhì Hà Nội, ông cười nhiều lắm, còn tôi thì buồn thiu. Sau đó mấy tháng tôi vẫn lạnh nhạt, chỉ quán xuyến việc nhà như trách nhiệm người vợ, như những gì tôi được bố mẹ dạy dỗ.

Thế mà ông Chiểu vẫn yêu thương, chiều tôi lắm. Tôi sinh 2 đứa, 1 trai 1 gái, chẳng bao giờ phải thức khuya vất vả chăm con hay cho bú, bởi nhà có 2 vú em. Ông quan tâm chăm sóc tôi đủ thứ, nên dần dần tôi yêu ông lúc nào không hay. Ông tốt lắm, bao dung độ lượng, không quát mắng ai bao giờ, rất học thức. Gia đình môn đăng hộ đối, tôi cũng không thiệt thòi gì. Ai cũng bảo tôi sướng, tôi cũng thấy mình may mắn, cảm động vì ông nhiều lắm.

Bà An vẫn lạnh nhạt với chồng suốt mấy tháng đầu làm dâu.

Dần dần tình cảm chân thành của chồng đã khiến bà yêu ông lúc nào không hay.

Đám cưới x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ bậc nhất đất kinh kỳ, rước dâu bằng 10 ô tô hạng sang

Năm 1952, tại con phố Tràng Tiền đã diễn ra đám cưới xa hoa bậc nhất đất kinh kỳ giữa 2 gia tộc giàu có nổi danh nhờ kinh doanh buôn bán vải, may. Một dàn xe màu đen của họ nhà trai xếp hàng trước cửa nhà số 19 Tràng Tiền chuẩn bị đi rước dâu.

Dàn ô tô sang trọng trong lễ rước dâu.

Rất nhiều người tụ tập kín hai bên đường để xem lễ cưới x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ này.

Số 18 – 19 Tràng Tiền và nhiều căn nhà xung quanh khi xưa đều thuộc sở hữu của gia tộc họ Nguyễn, chủ tiệm may lớn nhất nhì Hà thành có tên gọi Adam, sau g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ đổi thành tiệm may Á Đông. Bây giờ căn nhà đã sang tên đổi chủ, thay đổi khá nhiều, nhưng mặt tiền và cấu trúc 2 tầng gần như không đổi.Dàn s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ trên là của ông chủ tiệm may (người ôm bó hoa) dùng để rước dâu, trong hình là gia đình chú rể đến nhà cô dâu ở phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội).