BMW XM dẫn đầu doanh số SUV hiệu suất cao, vượt cả Ferrari và Lamborghini

BMW XM vượt mặt Ferrari và Lamborghini trong cuộc đua doanh số SUV hiệu suất cao

Trong bối cảnh thị trường xe hiệu suất cao ngày càng mở rộng, BMW XM đang chứng minh vị thế vững chắc khi đạt doanh số vượt qua cả những thương hiệu danh tiếng như Ferrari và Lamborghini. Mẫu SUV đầu bảng của BMW đạt doanh số khoảng 5.000 xe trong nửa đầu năm 2025, cao hơn đáng kể so với Ferrari Purosangue (khoảng 2.500 xe) và Lamborghini Urus (4.500 xe).

Thành công của BMW XM đến từ chiến lược mở rộng thị phần thông minh, khi hãng không chỉ hướng tới nhóm khách hàng đam mê tốc độ mà còn chú trọng vào sự tiện nghi, công nghệ và khả năng sử dụng hàng ngày. Động cơ V8 tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 653 mã lực ở bản tiêu chuẩn và lên tới 748 mã lực ở phiên bản Label Red, mang đến hiệu năng vượt trội nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể nhờ hệ thống hybrid sạc điện.

Không chỉ mạnh mẽ, BMW XM còn nổi bật với phong cách thiết kế táo bạo, lưới tản nhiệt lớn đặc trưng, khoang nội thất sang trọng và hệ thống thông tin giải trí iDrive 8.5 hiện đại. Đây là sự kết hợp giữa đẳng cấp của dòng M và sự tiện dụng của SUV, giúp XM trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn vừa trải nghiệm tốc độ vừa tận hưởng sự thoải mái.

Lợi thế không công bằng và tương lai của BMW XM

Dù vượt mặt Ferrari và Lamborghini về doanh số, song các chuyên gia cho rằng đây không hẳn là một sự so sánh công bằng. BMW XM được sản xuất với quy mô lớn hơn nhiều và có mức giá “dễ tiếp cận” hơn, chỉ khoảng 160.000 USD (xấp xỉ 4,2 tỷ đồng), trong khi Ferrari Purosangue và Lamborghini Urus có giá khởi điểm lần lượt trên 400.000 USD ( khoảng 10,5 tỷ đồng) và 250.000 USD (khoảng 6,6 tỷ đồng). Ngoài ra, việc BMW phân phối XM trên toàn cầu với mạng lưới đại lý rộng rãi cũng là một lợi thế lớn về doanh số.

Ferrari Purosangue

Tuy nhiên, thành tích này vẫn cho thấy sự thay đổi xu hướng tiêu dùng trong phân khúc xe sang. Người mua hiện ưu tiên tính linh hoạt, công nghệ hỗ trợ và hình ảnh thương hiệu hơn là thuần hiệu suất hoặc độ hiếm. BMW XM vì thế đang định hình một hướng đi mới cho dòng SUV hiệu năng cao – nơi tốc độ, sang trọng và tiện nghi cùng tồn tại.

Với đà tăng trưởng hiện tại, XM nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV hiệu suất, đồng thời mở đường cho những mẫu BMW M hybrid trong tương lai, khi hãng hướng tới mục tiêu điện hóa toàn bộ danh mục sản phẩm vào cuối thập kỷ này.