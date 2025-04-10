BMW sắp khai tử ba dòng xe

BMW chưa công bố kế hoạch thế hệ kế tiếp, trong khi tin đồn về sự hồi sinh của 6-Series vẫn chưa được xác nhận. Điều này khiến dòng xe coupe hiện tại của BMW chỉ còn lại 2-Series và 4-Series .

Ở Mỹ, 8-Series sẽ dừng lại ở phiên bản 2026. Mới đây, hãng cũng đã ra mắt bản giới hạn M850i Edition M Heritage với 500 xe toàn cầu. Đây được xem là lời chia tay cho dòng 8-Series, vốn cũng là nền tảng cho các phiên bản đặc biệt Skytop và Speedtop.

Dòng xe BMW thứ ba dự kiến ​​sẽ sớm bị khai tử là Z4. Mẫu mui trần hai cửa này vẫn được bán tại Mỹ và châu Âu với bản sDrive30i và M40i đến hết năm sau. Tuy nhiên, việc sản xuất tại nhà máy Magna Steyr ở Graz (Áo) dự kiến ​​sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2026.

Z4 chưa có thế hệ kế nhiệm, đồng nghĩa với việc BMW sẽ rút lui khỏi phân khúc xe mui trần. Trong khi đó, mẫu xe chung nền tảng của Z4 là GR Supra chuẩn bị sang thế hệ mới do Toyota tự phát triển.

Người hâm mộ BMW đang kỳ vọng về một mẫu xe thể thao mới trong kỷ nguyên Neue Klasse, có thể khỏa lấp khoảng trống mà Z4 để lại. Đây có thể là một chiếc coupe thuần điện từng rò rỉ ảnh từ năm ngoái, mặc dù BMW vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Về doanh số, trong 8 tháng đầu năm 2025, BMW chỉ bán được 1.916 chiếc X4, 659 chiếc 8-Series và 2.613 chiếc Z4 tại Đức. Lượng tiêu thụ của cả ba chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số 160.000 xe BMW bán ra tại quê nhà trong cùng kỳ.