BMPT Terminator 2025 hỏa lực khủng khiếp, công nghệ chống drone tối tân, thống trị chiến trường Ukraine

BMPT Terminator 2025 - ‘Kẻ săn lùng’ huyền thoại của Nga - vừa được nâng cấp với công nghệ chống drone tối tân, giáp động tiên tiến và hỏa lực khủng khiếp, hứa hẹn trở thành lá chắn thép bảo vệ xe tăng trong tác chiến hiện đại. Lô xe mới được Tập đoàn Rostec bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga tháng 10/2025 có gì khiến thế giới phải kinh ngạc? Khám phá ngay công nghệ đằng sau cỗ máy này.

Video: Rostec

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phức tạp, với sự gia tăng của các mối đe dọa từ bộ binh chống tăng, máy bay không người lái (drone/uav) và môi trường đô thị chật hẹp, Nga đang đẩy mạnh việc nâng cấp và triển khai các phương tiện hỗ trợ chiến đấu tiên tiến.

Một trong những biểu tượng nổi bật là BMPT Terminator, hay còn gọi là Terminator, một loại xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng (tank support fighting vehicle) được thiết kế để bảo vệ các đơn vị tăng chính trong các trận đánh khốc liệt.

Ngày 1/10, Tập đoàn nhà nước Rostec (thông qua nhà máy Uralvagonzavod) đã bàn giao lô xe Terminator nâng cấp mới cho Quân đội Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ thiết giáp của Moscow.

Lô xe này không chỉ đáp ứng nhu cầu cao từ Bộ Quốc phòng Nga mà còn tích hợp các công nghệ mới nhất, giúp Terminator trở thành ‘lá chắn sống’ hiệu quả hơn trên chiến trường.

BMPT Terminator 2025 của Nga tích hợp công nghệ đỉnh cao. Ảnh: Rostec/southfront.press

Nền tảng và vai trò chiến thuật