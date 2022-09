BLACKPINK và những lần bị cấm sóng

Đối với bài hát chủ đề Shut Down thì ca khúc này cũng mới nhận lệnh cấm vào ngày 21/9 với lý do tương tự khi đề cập đến tên thương hiệu ''Lamborghini'' trong lời bài hát.

Chắc hẳn, các fan BLACKPINK sẽ không thể quên được lý do vô cùng ''khó đỡ'' mà KBS đưa ra để từ chối phát sóng ca khúc nổi tiếng Kill This Love.

Cụ thể, trong MV đã xuất hiện cảnh thành viên Rosé lái xe không cài dây an toàn, chạy quá tốc độ và có hành vi đứng trước phương tiện đang lưu thông trên đường.

Phân cảnh Rosé vi phạm luật giao thông đường bộ trong "Kill This Love"

Nguồn: KBS

Theo Trí Thức Trẻ