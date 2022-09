BLACKPINK trở lại: Nâng tầm phong cách, cân bằng nét Mỹ - Hàn

Tái hiện phân cảnh MV cũ cho thấy sự nâng tầm về phong cách

Bên cạnh âm nhạc và thời trang, điều khiến công chúng phát cuồng ở Shut Down lần này là sự nâng tầm về phong cách lẫn thần thái của BLACKPINK khi tái hiện các phân cảnh cũ.

Hàng loạt khoảnh khắc iconic trong những ca khúc trước đây của BLACPINK một lần nữa quay trở lại trong Shut Down, nhưng chủ thể của hiện tại đã trưởng thành, sang và chất ở đẳng cấp khác.



Cùng là đốt diêm nhưng Jennie trong ca khúc Playing with fire còn non nớt với gương mặt makeup nhẹ tô son hồng trong khi Jennie ở Shut down thì makeup mắt khói cực chất khi diện đồ đen



Trên cùng 1 chiếc xe tăng, Jennie ở 2022 xuất hiện như 1 Chanel sống với mái tóc tạo hình hoa trà, diện corset đính đá sang chảnh. Cô nàng trong Ddu-Du Ddu-Du ngày trước cũng ngầu, nhưng rõ là trông có nét trẻ con tinh nghịch hơn với combat boots và tóc xám khói



Jisoo trong Shut down khiến người ta bất ngờ bởi sự phá cách. Khoảnh khắc cầm ô được tái hiện lại, nhưng nét tiểu thư quý cô đeo trang sức lấp lánh trong Ddu-Du Ddu-Du của Jisoo đã được thay thế bằng nét cá tính trên họa tiết trang phục lẫn vòng cổ dạng xích to bản



Vẫn là ngồi trên quả địa cầu nhưng Rosé giờ đây đã sang chảnh và sắc sảo hơn hẳn trước đây. Rosé hồi mới debut trong Whistle ăn vận khá nữ tính với toàn các gam màu sặc sỡ, trang phục basic nhưng Rosé trong Shut down thì chất như 1 nữ hoàng với áo lông màu neon nổi bật



Vẫn rap đỉnh, nhảy giỏi nhưng Lisa giờ đây đã nâng hạng nhan sắc lẫn phong cách hơn hẳn. Những kiểu quần da ôm sát tạm cất đi, Lisa trong Shut down mang đến sự gợi cảm, chiến chọi bên set đồ táo bạo khoe chân thon dài

4 cá tính nổi bật theo từng cách riêng