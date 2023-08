BlackPink tạo 'cú hích' cho các sao thế giới đến Việt Nam?

Hai đêm nhạc tối 29-30/7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã khép lại tour diễn vòng quanh thế giới của BlackPink. Việc BlackPink lựa chọn Hà Nội trở thành điểm dừng chân trong khuôn khổ chương trình lưu diễn toàn cầu Born Pink đã trở thành tâm điểm của dư luận trong suốt 1 tháng qua.

Trước Việt Nam, BlackPink đã mang Born Pink World Tour đến hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc), Sydney (Australia), Paris (Pháp), New York (Mỹ)... đi đến đâu là đạt thành tích “cháy vé” đến đấy.

Hai đêm diễn của BlackPink tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, thu hút đến 67.000 lượt khán giả.



Hai đêm nhạc thỏa mãn người hâm mộ

Những mong đợi của người hâm mộ từ khi BlackPink công bố lần đầu đến Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Theo đánh giá của người hâm mộ, Blackpink đã mang đến 2 đêm nhạc "đã mắt, đã tai" với đầy đủ các cung bậc cảm xúc.

Trong đêm diễn, các cô gái trong nhóm Blackpink đã thể hiện những ca khúc nổi tiếng gắn bó với tên tuổi của nhóm và từng thành viên, như: Boombayah, As If It’s Your Last, How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love…

Cùng với phần trình diễn sôi động, các thành viên của BlackPink cũng liên tục có những màn giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt, đội nón lá, nhảy trên nền nhạc ca khúc “See tình” của Hoàng Thùy Linh… nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Sân khấu, âm thanh, ánh sáng trong show BlackPink xứng tầm một đêm nhạc quốc tế. Không gian sân vận động quốc gia Mỹ Đình được nhuộm hồng bằng những chiếc lightstick mang màu biểu tượng của BlackPink. Hàng vạn khán giả hòa giọng cùng thần tượng và nhảy theo những màn trình diễn sôi động.