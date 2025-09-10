Blackpink, Hailay Bieber, Zendaya tỏa sáng tại 'Paris Fashion Week 2025'

Tại tuần lễ thời trang Paris vừa qua, nhiều mỹ nhân nổi tiếng thế giới ghi điểm bởi phong cách ấn tượng, thần thái cuốn hút.
Hailey Bieber mang đến hơi thở sporty chic đậm chất Mỹ giữa không gian tối giản của show Saint Laurent. Áo gió màu cam đất gợi liên tưởng đến phong cách phiêu lưu của thập niên 1990 phối cùng quần short ren vàng bơ mang để vẻ ngoài năng động xen lẫn nữ tính. Chi tiết vải ren mềm mại đối lập với áo khoác cá tính tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị. Mái tóc buộc gọn và đôi giày cao gót mũi nhọn giúp tổng thể không bị thể thao quá mức mà vẫn giữ tinh thần couture.
Lisa (Blackpink) xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, mang tinh thần phóng khoáng khi tham dự show của Louis Vuitton. Cô khéo léo kết hợp cardigan dệt kim màu pastel, bralette vàng tươi và quần short len hồng nổi bật tạo nên bản phối vừa ấm áp vừa trẻ trung. Sự pha trộn tinh tế giữa màu sắc, chất liệu và phụ kiện hài hoà khiến phong cách của Lisa trở nên đầy sức sống, phản ánh trọn vẹn cá tính thời trang táo bạo và duyên dáng.
Là gương mặt đại sứ Chanel toàn cầu, Jennie Kim luôn biết cách thể hiện bản sắc riêng của thương hiệu mà vẫn toát lên phong cách cá nhân ấn tượng. Tại show Chanel Xuân/Hè 2026, cô xuất hiện trong bộ trang phục tông xanh baby dịu nhẹ gồm áo hai dây lụa mỏng phối cùng chân váy đồng điệu. Sự đơn giản chính là điểm mạnh của Jennie, giúp tôn lên thần thái tự nhiên. Chiếc túi Chanel vàng bơ nhỏ xinh là điểm sáng tinh tế, giúp bảng màu pastel thêm phần tươi tắn.
Không chỉ là đại sứ toàn cầu của Dior, Jisoo còn là hình ảnh lý tưởng cho sự kết hợp giữa cổ điển và cách tân. Xuất hiện tại show Dior Xuân/Hè 2026, cô chọn sơ mi trắng cổ nơ, gile đen và chân váy phồng. Các items tưởng chừng quen thuộc nhưng lại được xử lý cấu trúc tinh xảo. Chân váy “bubble skirt” tạo hiệu ứng khối tròn, giúp phần eo thêm thon gọn, trong khi sơ mi trắng với cổ nơ lớn mang đậm tinh thần couture Pháp. Phụ kiện là túi xách và giày cao gót tạo nên sự liền mạch.
Rosé chọn bộ đồ baby blue pha hồng pastel bằng chất liệu ren với xu hướng lingerie dressing sang trọng. Sự tinh tế nằm ở độ trong suốt vừa phải, giúp tôn lên làn da sáng của cô mà không hề phản cảm. Đôi giày satin màu tím lilac của Saint Laurent là điểm nhấn hoàn hảo mang phong cách Pháp cổ điển. Rosé chứng minh rằng phong cách gợi cảm không cần ồn ào, chỉ cần vừa đủ để tạo dấu ấn.
Là gương mặt gắn bó lâu năm với nhà mốt Louis Vuitton, Emma Stone xuất hiện với vẻ đẹp thời thượng khi chọn váy midi màu kem có đường cắt cấu trúc gọn gàng phối cùng cardigan đồng điệu, phom dáng trang phục tôn vóc dáng nhưng không phô trương. Phụ kiện, kiểu tóc và lối trang điểm tối giản giúp Emma toát lên hình ảnh người phụ nữ Paris hiện đại, tự tin và thanh lịch.
Anne Hathaway khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Andy Sachs - nhân vật kinh điển trong The Devil Wears Prada - khi xuất hiện tại show đầu tay của Pierpaolo Piccioli của thương hiệu Balenciaga. Nữ diễn viên diện áo phông trắng có đuôi váy dài và găng tay da đen, gợi nhớ phong cách avant-garde. Bộ trang phục tối giản nhưng mang tính biểu tượng cao, thể hiện tinh thần tái tạo và chuyển giao giữa hai thế hệ thiết kế.
Jennifer Lawrence tiếp tục trung thành với Dior, nhưng lần này, cô đưa vẻ đẹp cổ điển đi xa hơn bằng sự pha trộn giữa lịch sử và hiện đại. Nữ diễn viên diện trench coat lấy cảm hứng từ mẫu váy couture “Delft dress” - di sản của chính Christian Dior, được Jonathan Anderson tái hiện trong tinh thần đương đại. Cô phối cùng clutch màu rượu vang tạo nên nét độc đáo và mới lạ. Phong cách “preppy” được làm mới bằng kỹ thuật cắt may tinh xảo, cho thấy Jennifer không chỉ là đại sứ thương hiệu mà còn là gương mặt đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian của Dior.
Xuất hiện tại show xuân/hè 2026 của Louis Vuitton, Zendaya tiếp tục khẳng định đẳng cấp biểu tượng thời trang của mình với một thiết kế ánh kim trong bộ sưu tập cruise mới nhất. Bộ trang phục mang nét đẹp giao thoa độc đáo giữa tinh thần cổ điển trung cổ và sự hiện đại đầy tương lai, tạo nên hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa mê hoặc, đúng phong cách đặc trưng của Zendaya.
Trong lần ra mắt dòng thời trang nữ đầu tiên của Jonathan Anderson cho Dior, Anya Taylor-Joy xuất hiện như một quý cô bí ẩn. Cô khoác chiếc áo choàng tay cape họa tiết houndstooth bên ngoài trang phục đen trắng tối giản. Sự tương phản giữa đường cắt cổ điển và tinh thần trẻ trung khiến tổng thể vừa có nét điện ảnh, vừa đậm chất runway.
Mỹ nhân Thái Lan Yaya Urassaya diện bộ cánh độc đáo từ Louis Vuitton Cruise 2026 với thiết kể nửa jumpsuit đen và nửa chân váy xếp ly kem, vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ, phản ánh triết lý “nữ quyền mới” trong thời trang. Sự tương phản sắc độ và chất liệu làm nổi bật cá tính của Yaya nhưng vẫn giữ nét thanh nhã Á Đông.
Tại show Valentino, Lana Del Rey xuất hiện quyến rũ trong chiếc váy chiffon tím oải hương lấy cảm hứng từ thập niên 1970. Lớp vải mềm rủ, đường cắt nhẹ nhàng cùng phần tay phồng tạo nên dáng vẻ như bước ra từ một giấc mộng cổ điển. Cô hoàn thiện phong cách với đôi slingback Bowow mới nhất của Valentino, mái tóc uốn xoăn nhẹ và son môi đỏ trầm tạo nên hình ảnh một Lana Del Rey trầm mặc, thơ mộng nhưng đầy quyền lực.