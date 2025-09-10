Blackpink, Hailay Bieber, Zendaya tỏa sáng tại 'Paris Fashion Week 2025'

Jennifer Lawrence tiếp tục trung thành với Dior, nhưng lần này, cô đưa vẻ đẹp cổ điển đi xa hơn bằng sự pha trộn giữa lịch sử và hiện đại. Nữ diễn viên diện trench coat lấy cảm hứng từ mẫu váy couture “Delft dress” - di sản của chính Christian Dior, được Jonathan Anderson tái hiện trong tinh thần đương đại. Cô phối cùng clutch màu rượu vang tạo nên nét độc đáo và mới lạ. Phong cách “preppy” được làm mới bằng kỹ thuật cắt may tinh xảo, cho thấy Jennifer không chỉ là đại sứ thương hiệu mà còn là gương mặt đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian của Dior.