BlackPink đang quá phụ thuộc vào Teddy

Ngày 8/9, Allkpop đưa tin nhóm nhạc BlackPink đã công bố danh sách đầy đủ các ca khúc thuộc album Born Pink. Album gồm các ca khúc Pink Venom, Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally, và Ready For Love.



Danh sách các ca khúc thuộc album Born Pink được công bố.

Teddy tham gia sản xuất 5/8 ca khúc của album Born Pink. Trước đó, anh từng tạo ra nhiều bản hit của BlackPink như How You Like That, As If It’s Your Last, Kill This Love… Các bài hát do Teddy sản xuất có kết cấu tương tự nhau với yếu tố chủ đạo là hip-hop.

Người hâm mộ lo ngại việc Teddy tiếp tục đứng sau các sản phẩm của BlackPink sẽ khiến âm nhạc của nhóm bị một màu, không có sự đột phá.