Blacka 'ngông nghênh' dẫn học trò Wowy đi diễn live

Blacka và Arthur với màn "chào sân" gây tranh cãi khi diễn live tại 1 sự kiện

Cụ thể đoạn clip ghi lại cảnh Blacka dẫn Arthur khá "ngông nghênh" đi từ lối vào dẫn đến một nơi có vẻ như là một tiệc cưới, tay ngoắc 2 bên đậm chất một "quái vật rap". Phong cách "ngông" như thế này vốn dĩ là nét đặc trưng của Blacka từ lúc còn hoạt động trong giới Underground nên rap fan cũng không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói nếu Blacka và Arthur thực hiện loạt động tác trên ở một sân khấu hip-hop hoặc giữa những người anh em rap thì không ai có ý kiến gì. Thế nhưng, khi đặt vào không gian một bữa tiệc cưới có phần "xuề xoà" hơn, Blacka và Arthur bỗng trở nên rất lạc lõng.