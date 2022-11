'Black Panther: Wakanda Forever' thống trị các phòng vé Bắc Mỹ

Ngoài "Black Panther: Wakanda Forever" ở vị trí quán quân, các vị trí tiếp theo trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua gồm: 2. Black Adam - 8,6 triệu USD

3. Ticket to Paradise - 6,1 triệu USD

4. Lyle, Lyle, Crocodile - 3,2 triệu USD

5. Smile - 2,3 triệu USD

6. Prey for the Devil - 2 triệu USD

7. The Banshees of Inisherin - 1,7 triệu USD

8. One Piece Film Red - 1,4 triệu USD

9. Till - 618.000 USD

10. Yashoda - 380.000 USD./.