Bitcoin trở lại vùng giá 120.000 USDT

Cụ thể, dữ liệu việc làm của Mỹ từ mức dự báo +0,50% giảm về -0,32%. Dữ liệu việc làm suy giảm là dấu hiệu cho thấy, sức khỏe của doanh nghiệp Mỹ đang gặp khó khăn, do đó, các cơ quan điều hành cần giảm lãi suất nhằm kích thích sản xuất, tạo động lực tăng sức mạnh của doanh nghiệp tại Mỹ, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, chỉ số chi tiêu dùng cá nhân (PCE) tại Mỹ tăng cũng là yếu tố củng cố cho hành động cắt giảm lãi suất tại Mỹ. Chỉ số PCE tăng có nghĩa là người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn, qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

Một số quan chức Fed cho rằng, cơ quan này cần cắt giảm nhiều hơn 50 điểm phần trăm - tương đương 0,50 điểm cơ bản lãi suất trong kỳ điều hành tháng 10 nhằm kích thích tăng trưởng.