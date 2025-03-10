Bitcoin trở lại vùng giá 120.000 USDT

Tại thời điểm 6 giờ sáng 23/10 (theo giờ Việt Nam), giá đồng BTC giao dịch quanh vùng giá 120.000 USDT, qua đó kéo theo sắc xanh của toàn thị trường tiền điện tử (Crypto).
Trước đó, giá Bitcoin lao dốc trước thông tin về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại kỳ điều hành tháng 9. Thời điểm này, dù Fed hạ lãi suất nhưng Chủ tịch Jerome Powell lại tuyên bố hành động chỉ mang tính kỹ thuật chứ không hoàn toàn do điều kiện tốt đẹp của thị trường.
Hành động và tuyên bố đầy mâu thuẫn của Fed khiến thị trường tiền điện tử lao dốc. Đồng Bitcoin về vùng giá 108.000 USDT.
Tuy nhiên, việc Mỹ công bố dữ liệu việc làm đầu tháng 10 khiến giới phân tích khẳng định, 100% Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất trong kỳ điều hành tháng 10 tới đây.
Cụ thể, dữ liệu việc làm của Mỹ từ mức dự báo +0,50% giảm về -0,32%. Dữ liệu việc làm suy giảm là dấu hiệu cho thấy, sức khỏe của doanh nghiệp Mỹ đang gặp khó khăn, do đó, các cơ quan điều hành cần giảm lãi suất nhằm kích thích sản xuất, tạo động lực tăng sức mạnh của doanh nghiệp tại Mỹ, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
Ngoài ra, chỉ số chi tiêu dùng cá nhân (PCE) tại Mỹ tăng cũng là yếu tố củng cố cho hành động cắt giảm lãi suất tại Mỹ. Chỉ số PCE tăng có nghĩa là người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn, qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển.
Một số quan chức Fed cho rằng, cơ quan này cần cắt giảm nhiều hơn 50 điểm phần trăm - tương đương 0,50 điểm cơ bản lãi suất trong kỳ điều hành tháng 10 nhằm kích thích tăng trưởng.
Thông tin đã tác động đến thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có tiền điện tử. Các lại tiền điện tử tăng vọt như BTC, Ethereum, Solana, XRP tăng trở lại trong hai ngày qua.
Ngoài ra, nhiều đồng coin nổi tiếng như BNB cũng đạt mức tăng cao nhất mọi thời đại, PEPE, DOGE, ADA... cũng đạt mức tăng đáng kể và đang tiếp tục diễn biến tăng trong những giờ qua.
Bên cạnh các thông tin hỗ trợ, một số động thái khác của quan chức Fed cũng đang được giới phân tích quan sát. Đó là việc có ý kiến cho rằng, nếu Fed hạ lãi suất mạnh trong kỳ điều hành tháng 10 có thể dẫn đến giá tiêu dùng tăng quá mức, dẫn đến gia tăng lạm phát. Đây cũng là tình thế khó khăn mà Fed phải đối mặt trong thời gian từ nay đến cuối năm.