Bitcoin tiếp tục suy thoái vì lệnh cấm vận

Trong lúc thị trường hoảng loạn, giá Bitcoin giảm về vùng 76,375 USDT/ đơn vị thì Tổng thống Mỹ công bố quỹ dự trữ quốc gia về tiền điện tử, đưa một số loại tiền điện tử như XRP, ADA, SOL vào danh sách. Nhưng hóa ra đó chỉ là số lượng tiền bị tịch thu trong các vụ án do chính quyền xử lý và không bổ sung mới lượng tiền điện tử vào kho. Hành động này được giới đầu tư coi như một trò "lùa gà". Lý do bởi thông tin lập quỹ dự trữ quốc gia đã khiến cho nhiều loại tiền điện tử mạnh tăng hàng chục %, chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng sau đó, thị trường quay lại đà giảm do thông tin lập quỹ tiền điện tử của nước Mỹ không như kỳ vọng.