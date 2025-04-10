Bitcoin tăng hơn 12% trong 1 tuần, áp sát mốc cao nhất lịch sử

Chiều 4/10 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch ở vùng giá hơn 122.000 USD, tăng khoảng 2,39% trong vòng 24h qua.

Như vậy, trong vòng 7 ngày (từ 27/9 đến 4/10), giá đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng từ vùng giá 109.000 USD lên hơn 122.000 USD, tương ứng mức tăng hơn 12%.

Đà tăng này cũng giúp vốn hóa của Bitcoin đạt mức 2.439 tỷ USD (theo dữ liệu từ nền tảng CoinMarketCap), đồng thời BTC đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử 124.000 USD thiết lập vào giữa tháng 8.