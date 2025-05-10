Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới khi vượt trên mốc 125.000 USD

Phiên 3/10 ghi dấu là phiên tăng thứ tám liên tiếp của bitcoin, nhờ các đợt tăng gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ và dòng tiền chảy vào các quỹ giao dịch bằng bitcoin.

Trong khi đó, đồng USD đã giảm trong phiên 3/10, ghi nhận mức thua lỗ trong nhiều tuần so với các loại tiền tệ chủ chốt khác, khi sự không chắc chắn xung quanh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã che mờ triển vọng và trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vốn rất quan trọng để đánh giá định hướng của nền kinh tế.