Bịt mắt nhận quà, nam thanh niên bị người tình đồng tính truy sát

Ngày 27-7-2023, Vũ hẹn gặp anh L để giải quyết chuyện tình cảm. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Vũ thuê phòng khách sạn và thông báo cho anh L biết.

Đến tháng 10-2022, do áp lực từ gia đình, anh L tách ra ở riêng. Thời gian sau, bà BTTT (mẹ ruột của anh L) điện thoại cho Vũ nói Vũ đối xử không tốt với anh L.

Khi vào phòng, Vũ và anh L xảy ra cãi nhau. Vũ muốn anh L tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng anh L không đồng ý.

Vũ tức giận, giả vờ nói có món quà tặng cho anh L và yêu cầu anh L bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Anh L làm theo thì bị Vũ dùng dây vải màu đen bịt mắt anh L lại rồi đỡ anh L nằm ngửa xuống nền nhà. Vũ dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của anh L...

Sau đó, Vũ không tấn công anh L nữa và ngồi xuống đất để dọn dẹp hiện trường, còn anh L bò vào phía trong nhà vệ sinh và nói: "Hai ơi đừng bỏ em".

Khi nghe anh L nói vậy, Vũ đã gọi cấp cứu và đưa anh L đến bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh L bị thương tích 28%.