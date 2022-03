Binz viết thư tay gửi 'ai đó', lại còn tiết lộ sẽ kết hôn sớm thôi

Your browser does not support the video tag.

Clip Binz tiết lộ thời gian kết hôn

Bên cạnh đó, giọng ca Bigcityboi đã quyết định viết 1 bức thư tình đầy ngọt ngào, mặc dù không nói rõ tên nhưng tất cả mọi người đều biết đó là ai. Đồng thời đây cũng lời nhắn nhủ trước 2 ngày tung ra dự án Don't Break My Heart của nam rapper.

Netizen cũng trầm trồ trước nét chữ của Binz. Đây cũng là lần hiếm hoi anh chàng khoe chữ viết tay của mình trên mạng xã hội.