Binz đã chịu công khai Châu Bùi, ngày chung nhà đã gần lắm?

Your browser does not support the video tag.

Clip Binz đăng tải trên story Instagram

Theo đó, nam rapper đã đăng clip với nền nhạc là giai điệu ca khúc mới nhất Don't Break My Heart và xuất hiện bên một cô gái giấu mặt. Trước đó, Binz cũng thừa nhận ca khúc Don't Break My Heart là cảm xúc chân thật khi anh được ở bên bạn gái mỗi ngày.