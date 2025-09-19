Bình luận viên Tạ Biên Cương nói lý do rời VTV sau gần 20 năm gắn bó

Bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sau gần 20 năm gắn bó. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 19-9, BLV Tạ Biên Cương đã xác nhận thông tin này. Khi được hỏi về lý do rời nơi mình đã nhiều năm gắn bó, BLV Tạ Biên Cương cho biết anh nghỉ vì có kế hoạch riêng.