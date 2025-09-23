Bình 'Kiểm', kẻ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê 20 năm trước tiếp tục hầu tòa

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10/2024, Bình và đồng phạm đã gây ra 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi thất bại trong vụ tống tiền Trầm Bê, trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình quen Lại Nam Phương (55 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM). Khi mãn hạn tù, khoảng đầu tháng 7/2024, Bình hẹn Phương đi uống cà phê. Phương rủ em họ là Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ “Mèo”) đi cùng.

Trong lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm mua súng quân dụng, nhất là súng của các nước Tây Âu. Vũ hứa tặng Bình một khẩu súng Baretta và 13 viên đạn.

Ngày hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán ăn của Chu Văn Hoàng Anh trên đường Lê Thị Riêng, quận 12 (cũ) để ăn nhậu. Tại đây, Vũ đưa súng và đạn cho Bình. Sau đó, Bình nhờ Hoàng Anh cất giữ. Khoảng một tháng sau, do làm ăn thua lỗ, Hoàng Anh đóng cửa quán, gọi Bình đến lấy lại súng. Bình tiếp tục nhờ cất giấu, nên Hoàng Anh đem chôn số vũ khí này tại vườn nhà cha ruột ở phường Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Tháng 8/2024, qua quan hệ xã hội, Bình quen Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, ngụ Hưng Yên) và biết An có nhiều mối quan hệ ở Lào. Ngày 9/9/2024, Bình nhờ An tìm mua 2 khẩu súng AK. An đồng ý và sang Lào mua 2 khẩu AK cùng 500 viên đạn. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển số vũ khí trên về Việt Nam, An bị công an Lào phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý.