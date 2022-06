Bình Dương: Trung tá công an chết bất thường tại nơi làm việc

Sáng 8/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của Phó trưởng Công an Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần.

Theo đó, chiều tối 7/6, đồng nghiệp đi vào phòng ngủ tập thể của cán bộ công an Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần, ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì thấy Trung tá N.V.Đ. (48 tuổi) - Phó trưởng Công an Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần ngồi dưới nền nhà, lưng dựa vào giường ngủ, đầu nghiêng qua một bên.