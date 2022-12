Bình Dương thông tin vụ sập giàn đèn sân khấu làm 6 người bị thương

Công an xác định nguyên nhân do thời tiết xấu, mưa to, gió giật mạnh làm khung đèn chiếu sáng bị đổ về phía trước. Thời điểm này, có nhiều người dân ngồi phía dưới theo dõi các tiết mục văn nghệ...

Ngày 4/12, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ sập giàn đèn sân khấu làm 6 người bị thương. Hiện trường vụ sập giàn đèn sân khấu được phong tỏa (Ảnh: CACC). Thông tin ban đầu, khoảng 19h25 ngày 3/12, Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) nhận tin báo tại khu vực Suncasa xảy ra vụ việc sập sân khấu ngoài trời nằm trong khu nhạc nước, làm bị thương 6 người. Your browser does not support the video tag. Giàn đèn sân khấu đổ sập làm 6 người bị thương ở Bình Dương (Clip người dân cung cấp) Công an TP Thủ Dầu Một nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tiến hành sơ cứu và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, điều trị. Qua khám nghiệm hiện trường và làm việc những người liên quan, lực lượng chức năng xác định đây là sân khấu ngoài trời phục vụ cuối tuần trong chuỗi chương trình, kế hoạch hoạt động của công viên nhạc nước The Sun Park, Suncasa Hòa Lợi do Công ty LD TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) phối hợp Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ong Vàng tổ chức. Khung giàn đèn trước khi xảy ra sự cố (Ảnh cắt từ clip). Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do thời tiết xấu, mưa to, gió giật mạnh làm khung đèn chiếu sáng bị đổ về phía trước. Thời điểm này, có rất nhiều người dân ngồi phía dưới theo dõi các tiết mục biểu diễn văn nghệ... Đến sáng 4/12, có 4 người bị thương đã được xuất viện về nhà, những người còn lại đang được điều trị, sức khỏe ổn định.