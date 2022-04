Bình Dương sắp có thêm 2 thành phố

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát đang được hoàn thiện thủ tục để nâng cấp lên thành phố. Cùng với đó, xã An Điền và An Tây (thị xã Bến Cát), xã An Sơn (TP Thuận An) cũng sẽ được chuyển đổi thành phường. Trong khi đó, xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) sẽ trở thành thị trấn Thanh Tuyền.