Bình Dương ra mắt trạm y tế lưu động đầu tiên trong doanh nghiệp

Đây là mô hình mới đầu tiên của tỉnh Bìnnh Dương và cả nước, ông Nguyễn Văn Lợi, đề nghị chính quyền, ngành y tế địa phương cần quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ trên tinh thần vừa hoạt động vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu phòng ,chống dịch trong điều kiện bình thường mới.

Được biết, Trạm Y tế lưu động số 1 trong doanh nghiệp của Thị xã Tân Uyên, Bình Dương được trang bị đầy đủ bình oxy y tế, máy đo SpO2, test nhanh kháng nguyên, xe cấp cứu...sẵn sàng cấp cứu ban đầu cho công nhân và nhân dân xung quanh.