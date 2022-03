Bình Dương phạt 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng hơn 440 triệu đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường ngày 4/3, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Chung Phát (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) hơn 188 triệu đồng và chi nhánh 2 - Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP (tại phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP Thuận An) hơn 256 triệu đồng do bán xăng Ron 95 kém chất lượng.