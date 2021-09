Bình Dương đưa thêm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vào hoạt động

Số cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Bình Dương hiện nay chủ yếu để cách ly điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và các trường hợp test nhanh có dương tính là 171 cơ sở, trong đó có 169 cơ sở cấp huyện và 2 cơ sở cấp tỉnh. Số người đang cách ly tập trung: 43.333 người.

Tính đến ngày 2-9-2021, tỉnh Bình Dương, đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 ước đạt khoảng xấp xỉ 1 triệu người, trong đó có 934.000 người tiêm mũi 1 và hơn 43.000 người tiêm mũi 2.

