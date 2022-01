Bình Dương chỉ đạo kiểm điểm cán bộ vụ "xin" doanh nghiệp 500 triệu đồng

Văn bản do ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Thuận An ký vào tháng 12/2021. Hiện ông Dũng đã luân chuyển công tác về làm Bí thư một phường TP Thuận An.

Sau đó, UBND TP Thuận An đã khẩn trương xác minh vụ việc, qua báo cáo của Văn phòng HĐND - UBND, vừa qua TP Thuận An là tâm điểm của vùng dịch Covid-19 và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các lực lượng nơi khác đến giúp sức.

Trong quá trình phòng, chống dịch cần phải đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng, chống dịch nên có những khoản chi phí vượt định mức cần phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở…